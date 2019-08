L’Amministrazione comunale di Sanremo esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Enrico Creta, giovane appassionato di pesca sportiva vittima di un tragico incidente in mare ieri pomeriggio, e si stringe intorno alla famiglia e agli amici del ragazzo in questo momento di dolore.

In tutti gli eventi in calendario oggi a Sanremo verrà osservato un minuto di raccoglimento.

