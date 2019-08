Un sub di 33 anni di Sanremo, Enrico Creta (nella foto), è morto probabilmente per un malore durante un battuta di pesca sportiva. E’ stato trovato senza vita, stamani, al largo di Pian di Poma. Era uscito in barca dal Porto Vecchio di Sanremo, per raggiungere una “secca”, a un km e mezzo al largo di Aregai, non era rientrato ed era scattato l’allarme. Gli uomini della Guardia Costiera di Imperia hanno trovato la barca, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno trovato il fucile nel punto di immersione. Stamani è stato recuperato il corpo senza vita di Enrico.

