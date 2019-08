I funerali di Giuseppe Mauro Torelli, storico esponente del partito Comunista Italiano, spirato a 79 anni, saranno celebrati oggi alle 16, in forma civile, nel cimitero di Imperia Oneglia. Torelli fu sindaco di Imperia e consigliere provinciale e la sua scomparsa ha destato profondo cordoglio nel mondo politico, amministrativo e sindacale imperiese, come scrive Andrea Pomati su “La Stampa”.

