Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore LL.PP., Fondi Europei ed Espropri, Ing. Danilo Burastero il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., attestazione che si allega al presente atto.

