La Sanremese Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con l’U.S. Alessandria Calcio per assicurarsi le prestazioni sportive, in prestito fino al termine della stagione, del difensore di fascia Lorenzo Maggi.

Nato il 1 febbraio del 2001, Maggi è cresciuto nelle giovanili dell’Alessandria e finora ha svolto tutta la preparazione con la prima squadra, agli ordini di mister Cristiano Scazzola. Tre anni fa è stato girato in prestito in Eccellenza nelle fila della Valenzana Mado. Destro naturale, all’occorrenza può giocare anche da terzino sinistro, e si fa apprezzare per le doti di spinta in appoggio alla manovra.

Maggi si è subito unito al gruppo e questa sera parteciperà all’allenamento congiunto che si disputerà al Comunale contro il Pietra Ligure.