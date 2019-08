Una doppia serata “Beach movie” per grandi e bambini. Domani, 15 agosto, e sabato, 17 agosto, la Città di Imperia organizza due proiezioni all’aperto presso la spiaggia libera attrezzata “Ex Sorriso d’Italia” di Borgo Marina.

I film sono stati scelti con un sondaggio dagli utenti della pagina Facebook “Città di Imperia”. Per l’appuntamento di Ferragosto, dedicato ai più piccoli, è stato scelto “Oceania”, film d’azione Disney. Sabato è invece in programma “Pirati dei Carabi – Oltre i confini del mare”.

Entrambi gli eventi sono a ingresso libero e prenderanno il via alle ore 21.30. I film saranno proiettati in lingua italiana con sottotitoli in inglese.

“È un appuntamento che abbiamo pensato soprattutto per i bambini e le famiglie, per far vivere loro in maniera diversa il mare e la spiaggia”, sottolinea l’assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo. “Desidero ringraziare la Confesercenti per il contributo fornito all’organizzazione delle due serate. Ci aspettiamo un buon ritorno di pubblico, visto anche l’interesse che l’iniziativa ha suscitato sui social”.

