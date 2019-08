Stasera al “Comunale” in un allenamento congiunto la Sanremese ha battuto il Pietra Ligure, club di Eccellenza, per 5-0. Le reti sono state realizzate da Lo Bosco al 6′ ed al 7′ del primo tempo, da Colombi al 38′ pt, da Martini al 7′ st e da Vitiello al 32′ st. Inizialmente il tecnico Nicola Ascoli ha schierato questa formazione: Morelli in porta, Maggi, Bregliano, Manes e Bellanca in difesa, Likaxhiu, Taddei, Spinosa e Demontis a centrocampo, Colombi e Lo Bosco in attacco.

