Il luogo dell’incidente è la centralissima via della Libertà che si percorre in senso Unico da Levante a Ponente.

Un furgone è piombato contro un lampione sradicandolo. La caduta del palo ha coinvolto delle persone che passavano in quel momento. I feriti sono due pedoni trasportati in codice rosso all’ospedale.

Tre persone sono rimaste ferite in un rocambolesco incidente a Bordighera in questo primo pomeriggio intorno alle 14.15.