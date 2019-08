A Bordighera in piazza Garibaldi, nei pressi di via Libertà, un camionista di 63 anni ha travolto con un furgone due turisti che camminavano su un marciapiede dopo che il suo mezzo aveva sbandato. Pare che il camionista stesse litigando con un motociclista, poi allontanatosi, per motivi di viabilità. I feriti, residenti a Bibbiano (Reggio Emilia), hanno 47 e 33 anni, sono stati trasportati in codice rosso al “Borea” di Sanremo. Il camionista, indagato per lesioni gravissime colposo, è stato sottoposto a tutti gli esami per verificare l’assunzione di alcol o altre sostanze.

Correlati