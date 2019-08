Un evento da non perdere quello di MERCOLEDI’ 14 AGOSTO a Sanremo.

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Roberto Molinelli, con la voce di CLARISSA VICHI Artist, eseguirà alle ore 21 un concerto dedicato ai SUCCESSI DEI BEATLES.

Dalle ore 20 sarà possibile accedere al Parco di Villa Ormond per gustare “L’APERICENA CON GLI ARTISTI”, in collaborazione con Villa Ormond Events mentre subito dopo il concerto, dalla terrazza della Villa si potrà assistere al consueto spettacolo pirotecnico organizzato dal Comune di Sanremo proprio in occasione della festività di Ferragosto.

Di seguito il programma eseguito:

JOHN LENNON – PAUL Mc CARTNEY

All you need is love

JOHN LENNON – PAUL Mc CARTNEY ( Orchestra )

Eleanor Rigby

GEORGE HARRISON

Something

JOHN LENNON – PAUL Mc CARTNEY ( Orchestra )

Obladì Obladà

JOHN LENNON – PAUL Mc CARTNEY

Let it be

BERT BERNS ( Orchestra )

Twist and shout

JOHN LENNON – PAUL Mc CARTNEY

Hard Days Night

JOHN LENNON – PAUL Mc CARTNEY ( Orchestra )

Yellow submarine

PAUL Mc CARTNEY

The Long and Winding Road

JOHN LENNON

Imagine

JOHN LENNON – PAUL Mc CARTNEY

Michelle

JOHN LENNON – PAUL Mc CARTNEY

Yesterday

JOHN LENNON – PAUL Mc CARTNEY ( Orchestra )

Girl

JOHN LENNON – PAUL Mc CARTNEY

Hey, Jude

Prezzi Biglietti (concerto+aperitivo):

Intero: 15 Euro

Ridotto Over 65: 12 Euro

Abbonati Stagione 2018/2019: 10 Euro

Bambini sino a 10 anni: 5 Euro (Concerto+bibita)