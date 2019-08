A Sanremo il camper di due turisti tedeschi è andato a fuoco ieri pomeriggio mentre i proprietari stavano facendo il bagno. E’ stato forse un malfunzionamento della cucina a innescare il rogo. Il camper è stato completamente distrutto dalle fiamme in meno di 10 minuti. Il rogo, a cui hanno assistito migliaia di persone dalle spiagge dei Tre Ponti, ha divorato ogni cosa posseduta dai vacanzieri tedeschi, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

