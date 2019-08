Questo pomeriggio a Sanremo i tecnici di Italgas hanno risolto le problematiche relative alle infiltrazioni d’acqua nella conduttura del gas intervenendo alla Foce, lungo l’Aurelia, in particolare su corso Marconi e corso Imperatrice, e ripristinando il servizio di erogazione del gas per alberghi, attività commerciali e numerose utenze domestiche.

