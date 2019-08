Anche quest’anno la Confartigianato sarà presente al Moac di Sanremo, la mostra mercato dell’artigianato giunta alla sua 51° edizione, in programma al Palafiori dal 16 al 25 agosto. Al primo piano della struttura sarà infatti presente l’area istituzionale, dove dirigenti e funzionari forniranno informazioni su servizi, convenzioni e sull’attività della Confartigianato.

Tra gli eventi in calendario anche l’elezione di Miss Confartigianato 2019, (17 Agosto). Non mancheranno i laboratori e le dimostrazioni, organizzate sia nello stand sia all’interno dell’area eventi del Moac, per mostrare l’abilità ed il valore degli artigiani locali. La qualità artigiana è infatti espressione di un valore che rappresenta il territorio per la sua cultura, storia, tradizione, creatività e innovazione.

Di seguito il calendario eventi/dimostrazioni della Confartigianato presso l’Area Eventi del Moac (con inizio alle ore 21)

Venerdì 16 Agosto – Dimostrazione di make up a cura dell’Accademia Formativa di Arma di Taggia.

Sabato 17 Agosto – Elezione di Miss Confartigianato con acconciature a cura di Parrucchieri Gori di Arma di Taggia.

Lunedì 19 Agosto – Spettacolo di Body Painting con Marta Laveneziana.

Mercoledì 21 Agosto – Dimostrazione di riflessologia Podalica Olistica ® con la naturopata e operatrice del benessere Roberta Fusco e l’Accademia Formativa.

Venerdì 23 Agosto – Dimostrazione di massaggio con la naturopata e operatrice del benessere Roberta Fusco e l’Accademia Formativa

Presso lo stand della Confartigianato è invece già stato confermato il laboratorio di decoupage, con Ilaria Del Soldato de “Il Rocchetto”, in programma domenica 18 Agosto dalle 16:30 alle 18:30.