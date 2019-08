Ho appreso con profondo dolore della scomparsa dell’On. Giuseppe Torelli, già Parlamentare della Repubblica nelle Legislature IX e X e Sindaco di Imperia negli anni 1975-1976. Desidero esprimere, a nome della Città, parole di conforto alla sua famiglia in questo triste momento. Ricordo sempre il suo impegno politico svolto con passione e con correttezza, sempre fedele alle sue convinzioni. Porgo alla signora Angela e alla sua famiglia le più sentite condoglianze.

