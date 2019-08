Nella prossima settimana si svolgeranno tre gare. Mercoledì 14 Agosto e Giovedì 15 Agosto si terrà il Sanremo Gran Prix una 36 buche quattro palle stableford, Sabato 17 Agosto si giocherà la Taylor Made Open 2019 – Race to Marrakesh, una 18 buche stableford tre categorie e Domenica 18 Agosto si svolgerà l’International Barcelona Race, una 18 buche stableford tre categorie.

