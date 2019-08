Oggi alle 16 a Dolcedo nella chiesa di San Tommaso saranno celebrati i funerali di Claudio Holzer, morto a 41 anni schiacciato dal trattore mentre lavorava nelle campagne di borgata Rimbadi. L’incidente è avvenuto mentre stava cospargendo gli oliveti di liquido per combattere la mosca olearia. Il mezzo si è ribaltato mentre era in retromarcia. Holzer, molto conosciuto e stimato in zona, era sposato e aveva una figlia piccola, come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.

Correlati