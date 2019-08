Questa sera, alle 20.30, primo test stagionale per il tecnico Alessandro Lupo e i suoi ragazzi che, presso il campo sportivo “Marzocchini”, affronteranno i padroni di casa del Taggia Calcio.

Prima partita amichevole che arriva a due settimane esatte dall’inizio della preparazione atletica. Partita utile per Lupo per fare una prima valutazione dei tre ragazzi in prova con la maglia dell’Imperia, si tratta degli attaccanti Santiago Pavisich, Giovanni Boggian e il terzino sinistro, classe ’99 ex Savona, Matteo Esposito.

Mister Lupo per questa amichevole ha diramato le seguenti convocazioni:

Portieri: Trucco, Meda

Difensori: Pallini, Fazio, Virga, Ambrosini, Guarco, Esposito

Centrocampisti: Risso, Salmaso, Giglio, Martelli, Manitto, Sancinito, Pellegrino, Tahiri

Attaccanti: Minasso, Sassari, Capra, Pavisich, Boggian