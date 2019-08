Sabato 17 agosto a Bordighera arrivano i Power Rangers per una serata da veri supereroi. Dalle 18 alle 21 sul lungomare Argentina, al Chiosco della Musica, sarà presente la Ranger School con aree gioco e attività per diventare un vero guerriero Ninja, area tavolini e sedie, ruota della fortuna e incontri con i Power Rangers. Alle 21.30 preparatevi al Power Rangers Show, una sfida per difendere il pianeta insieme ai Power Rangers. Al termine potrete incontrare i Power Rangers e scattare con loro una fotografia. Manda una email con oggetto “Rangers” a info@leftloop.com per ricevere un gadget speciale.Ingresso gratuito



Correlati