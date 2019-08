Due persone sono rimaste ferite questa notte nella zona di Arziglia, a Bordighera, in uno scontro frontale tra due auto sull’Aurelia. Si sono scontrate una Renault Clio ed una Suzuki Swift, su cui viaggiavano in totale quattro persone. Dopo lo scontro la Clio è andata a sbattere contro un’auto parcheggiata e la Suzuki è finita contro un cassonetto.

