“Se ne è andato per altre dimensioni un caro amico, una persona speciale con un carattere speciale, un bravissimo imprenditore che ha fatto mangiare funghi a tutto il mondo che passava da Badalucco nel suo ristorante “Ca Mea”. Ci mancheranno i tuoi maltrattamenti. Ciao Cristian, salutaci tutti gli amici che incontrerai nella nuova dimensione” ha commentato Franco Boeri, titolare di Olio Roi a Badalucco.

E’ mancato Antonino Cristiano, ristoratore di Badalucco, titolare da 43 anni di “Ca’ Mea”, celebre noto ristorante riconoscibile per l’enorme fungo nei pressi dell’ingresso. Lascia la moglie Maddalena e i figli Enzo e Cinzia.