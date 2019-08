Fabio Fognini, 32enne tennista armese, è stato sconfitto da Rafa Nadal nei quarti di finale ed è stato così eliminato nel torneo Masters 1000 di Montreal. Fognini, dopo aver vinto il primo set per 6-2, ha ceduto allo spagnolo, testa di serie numero 1 del torneo, che si è imposto per 6-1, 6-2 dopo quasi 2 ore di gioco.

