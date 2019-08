A Sanremo è tornata alla normalità la viabilità sull’Aurelia in zona La Vesca, dopo 5 mesi di senso unico alternato. Gli operai hanno smantellato il cantiere allestito per consolidare il muro di sostegno ai piedi di via Duca d’Aosta, la strada per Poggio. Servirebbero 8 milioni per mettere in sicurezza tutta l’area, partendo da una nuova scogliera di protezione del terreno. Il Comune ha fatto installare “spie” per monitorare i movimenti in profondità: lo “slittamento” è di circa 7 centimetri all’anno, come scrive Gianni Micaletto su “La Stampa”.

Correlati