Appuntamento a Pigna il prossimo 13 Agosto alle 21.15 per la prima rassegna “ Musica sotto la Loggia” sotto gli antichi archi do Piazza Umberto 1 si esibirà il trio Marisa Fagnani,Mirco Rebaudo, Mauro Parinello con il repertorio che spazia dalla Bossa Nova allo Swimg

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta