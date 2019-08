Mancano soltanto due settimane alla Notte Bianca di Porto Maurizio. La manifestazione, giunta quest’anno alla 13esima edizione, si svolgerà sabato 24 agosto, con l’organizzazione del CIV di Porto Maurizio in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

L’ormai classico concerto di Piazza Mameli vedrà salire sul palco la “Combricola del Blasco” di Kikko Sauda, con una formazione mai vista prima. Si alterneranno infatti gli artisti che hanno fatto parte della band nei suoi 20 anni di vita insieme a due superospiti: Andrea Innesto, detto “Cucchia”, e Andrea Braido, entrambi con un passato importante insieme a Vasco Rossi.

“Si avvicina il grande giorno della festa che è la fine di un percorso di duro lavoro e impegno dal punto di vista organizzativo”, sottolinea l’assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo. “Anche quest’anno la Notte Bianca sarà un contenitore di tante iniziative, tutte interessanti, con in più questo concerto della Combricola che si preannuncia come il più bello della loro carriera. Sono certo che sarà un successo e sarà l’ennesimo segnale di un’Imperia che vuole essere viva”.

“Riabbracciamo Kikko che aveva inaugurato la prima edizione della Notte Bianca, dandole di fatto anche il nome di Notte di Bollicine”, ricorda il presidente del CIV, Riccardo Caratto. “Il concerto sarà particolarmente emozionante perché vedrà tanti artisti esibirsi sul palco con due grandi ospiti che arrivano direttamente dalla band di Vasco Rossi. Per noi è anche un motivo di orgoglio vedere la Combricola spegnere le 20 candeline di carriera dopo averli ospitati quando erano ai primi anni di attività”.

