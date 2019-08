Ecco i 20 convocati di mister Andrea Caverzan: Portieri: Frenna, Ventrice Difensori: Nego Al., Negro An., Salata, Ambesi, Mamone Centrocampisti: Allegro, Cambiaso, Schillaci, Cassini, Aretuso, Sturaro, Alasia, Facente Attaccanti: Espinal, Allaria, Cianci, Latella, Foti, Galiera

Dopo due settimane di lavoro sul campo, stasera prima amichevole per l’Ospedaletti che si affaccia sulla sua prima storica stagione in Eccellenza. Gli “orange” saranno protagonisti stasera alle 20.30 sul campo della Dianese&Golfo, formazione che l’anno prossimo militerà nel campionato di Promozione.