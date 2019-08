I campi di gara saranno due, ovvero il campo fisso estivo gestito dal Volley Diana ed un campo con palco stand e strutture varie montato per l’occasione nella spiaggia libera vicino al chiosco “Sotto il sole” e presso la spiaggia delfino 2 della GM.

A Diano Marina torna a settembre la tappa del circuito italiano di serie B1 open agonistico femminile. In passato per alcuni anni Diano Marina aveva ospitato la tappa del circuito italiano sempre dedicato alle donne.