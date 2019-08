Fabio Fognini, 32enne tennista armese, si è qualificato per i quarti di finale della “Rogers Cup”, torneo Atp Masters 1000 sul cemento di Montreal. Il numero 7 del tabellone e 11 del mondo, ha battuto in due set, per 6-2 7-5, il francese Adrian Mannarino. Nei quarti Fognini sfiderà l’iberico Rafael Nadal, numero 2 al mondo e testa di serie numero 1 del torneo. Sarà il sedicesimo confronto tra i due: sinora 11 successi per lo spagnolo e 4 per l’italiano.

Correlati