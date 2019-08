Martedì 13 agosto, alle 12.30, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue a Sanremo, l’Assessore al turismo e allo sport Alessandro Sindoni incontrerà le società sportive al fine di stabilire gli spazi da destinare alle stesse in occasione della “Festa della Città e dello Sport” del 6 e 7 settembre.

