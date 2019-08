Domenica 11 agosto appuntamento per i più piccoli a Lavina, frazione di Rezzo, per la 5^ edizione della “Festa dei Bambini”.

A partire dalle 14:30, per le vie del borgo si svolgeranno giochi e attività per bambini di tutte le età; un evento plastic freeche vedrà il gradito ritorno degli “Infausti”. Il tutto in un clima allegro e non competitivo, con particolare attenzione al rispetto dell’ambiente. I partecipanti, accompagnati dai genitori, potranno iscriversi gratuitamente e cimentarsi in diverse attrazioni sparse per il paese e lungo il fiume.

Ad ogni bambino saranno offerti gadget e merenda. La festa si concluderà nella piazza centrale con finale a sorpresa. Sarà disponibile un servizio bar con bibite e cibi dolci e salati.

Info: Tel. 388 222734/338 8310990/333 9938196