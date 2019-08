Ieri al pronto soccorso dell’ospedale di Imperia c’è stata una visita a sorpresa dell’assessore regionale alla Sanità Sonia Viale per verificare le criticità. “I problemi sono legati alla struttura non adeguata e agli spazi. L’ospedale nuovo potrà risolverli” dice la Viale. Al pronto soccorso di Bordighera a luglio gli accessi sono stati 2.173, nella prima settimana di agosto 496. A Imperia a luglio 3.980 accessi, fino al 7 agosto 855, a Sanremo 4.040 accessi a luglio, nei primi 7 giorni di agosto 899, come scrive Milena Arnaldi su “Il Secolo XIX”.

