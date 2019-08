A Molini di Prelà, una donna anziana è stata ritrovata senza vita nel lago Davigno, in frazione Costiolo. Sul posto sono presenti i Carabinieri che stanno indagando sull’accaduto. A dare l’allarme è stata la donna che assisteva la vittima, che non l’ha trovata a casa. Dopo averla cercata a lungo, ne ha avvistato il corpo nel lago.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta