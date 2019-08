Domenica 11 agosto Liguria da Scoprire proporrà un’escursione sul Monte Pietravecchia, nel cuore del Parco delle Alpi Liguri.

L’itinerario partirà da Colle Melosa e proseguirà lungo il sentiero in direzione del Rifugio Grai, per poi seguire la strada sterrata fino alla Porta Bertrand, con stupendi scenari sulla Valle Argentina e su tutte le vette delle Alpi Liguri. Da Porta Bertrand si seguirà il sentiero che passa dietro Cima Grai per arrivare alla Sella d’Agnaira e da qui alla cima del Monte Pietravecchia.

Ritrovo: ore 8:15 davanti alla stazione di Taggia (piano binari) oppure alle ore 9:30 a Colle Melosa.

Difficoltà: E –Dislivello: 450 metri – Distanza: 12 km – Tempo di percorrenza: 5 ore

Quota di partecipazione: € 10,00 a persona (ragazzi gratis fino a 15 anni)

Info e prenotazioni: Marco Macchi – Tel. 338 1375423