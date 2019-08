A Bordighera la Polizia Municipale dalla prossima settimana potrà usare 20 spray al peperoncino. Gli spray acquistati posso rendere una persona inoffensiva per 5 minuti, il tempo necessario per ammanettarla o chiamare rinforzi, senza provocare danni. Gli agenti hanno sostenuto un corso per il corretto uso dello spray e sul contesto in cui poterlo sfruttare.

