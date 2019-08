Circa 350 casi di maltrattamenti in famiglia e altrettanti di violenza sessuale e stalking nel 2018 in provincia di Genova. Inoltre, nello scorso hanno sono stati 50 i divieti di avvicinamento e 50 gli allontanamenti da casa. Questi i dati raccolti dalla procura di Genova. “Quello della violenza sulle donne è un fenomeno in crescita. Solo oggi il magistrato di turno ha ricevuto tre denunce” dice il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi.



