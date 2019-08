Stanotte un violento temporale, accompagnato da forti raffiche di vento, si è abbattuto a Genova. Due ragazze e un papà con la figlioletta, sono stati salvati dai vigili del fuoco dopo essere rimasti intrappolati in auto. In via Berno un’auto parcheggiata è stata inghiottita da una voragine. A Brignole la metropolitana è stata allagata, in via Canevari una cabina Enel ha preso fuoco per un corto circuito. Numerosi le chiamate per persone rimaste bloccate negli ascensori. Decine gli interventi alberi caduti in città e nel tratto autostradale.

Correlati