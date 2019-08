A Montreal, in Canada, Fabio Fognini, numero 11 al mondo e testa di serie numero 7 del torneo, nella “Rogers Cup”, torneo ATP Masters 1000. ha sconfitto per 7-6 (3) 6-3, in un’ora e 36 minuti, lo statunitense Tommy Paul, numero 128 al mondo. Nei quarti sfiderà il francese Adrian Mannarino, numero 69 al mondo, che ha lasciato appena tre game al croato Borna Coric, 14° al mondo.

