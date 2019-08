L’adunanza ordinaria del Consiglio comunale di Sanremo tenutasi il giorno mercoledì 31 luglio 2019 e proseguita il giorno giovedì 1 agosto 2019, in prima convocazione, legalmente costituitasi nella seduta di giovedì 1 agosto 2019, per mancanza del numero legale nel corso della stessa, è andata deserta e conseguentemente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del regolamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, si rende necessaria l’adunanza del consiglio comunale, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in Corso Cavallotti 59, in seconda convocazione, per il giorno lunedì 26 agosto 2019, con inizio dei lavori alle ore 17, per esaurire la trattazione della seguente pratica iscritta al punto n. 5) dell’ordine del giorno prot. gen. n. 65095 in data 22 luglio 2019, integrato con ordine del giorno aggiuntivo prot. gen. n. 66852 in data 25 luglio 2019

5) PROBLEMATICHE STRUTTURALI ISTITUTO PASCOLI – INDIVIDUAZIONE LAVORI AL FINE DI METTERE IN SICUREZZA IL FABBRICATO E DI CONSERVARLO AD USO PUBBLICO – INDIVIDUAZIONE IMMOBILI COMUNALI AD USO SCOLASTICO (SU RICHIESTA DEL CONSIGLIERE ARTIOLI + 7 – PROT. GEN. N. 62236 DEL 11.07.2019 – AI SENSI DELL’ ART. 24 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI)

Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in Corso Cavallotti, 59, per il giorno lunedì 26 agosto, in prima convocazione, con inizio dei lavori al termine della trattazione della suddetta pratica ed eventuale prosecuzione dopo le ore 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E ORDINI DEL GIORNO