Il Comune di Sanremo informa che l’apertura del mercato ortofrutticolo all’ingrosso per le contrattazioni, la vendita e le operazioni di carico e di scarico merce nella giornata di mercoledì 14 agosto osserverà il seguente orario:

La fascia oraria per contrattazioni con i privati consumatori sarà tra le 8 e le 9. La chiusura del mercato è prevista per le 11.30