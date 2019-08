Entra nel vivo la preparazione della Sanremese nel ritiro di Ormea. Agli ordini del preparatore Francalberto Garofalo, da ieri i biancoazzurri hanno cominciato il lavoro atletico che, suddiviso in doppie sedute giornaliere, li porterà ad immagazzinare la forza necessaria per disputare una stagione da protagonisti.

Al mattino la squadra, dopo aver eseguito un circuito a corpo libero, è stata suddivisa in due gruppi che hanno effettuato diversi giri di campo. Al pomeriggio, dopo un riscaldamento con la palla, i calciatori hanno lavorato con il tecnico Nicola Ascoli sugli schemi da adottare nel corso di ogni match, cercando di intervenire sulle dinamiche che spesso si verificano in partita e sugli errori da evitare nella lettura delle situazioni e nel posizionamento della linea difensiva. Al termine si è giocata una partitella in famiglia che si è conclusa con l’esecuzione di una serie di calci di rigore.

Hanno svolto ancora lavoro differenziato Spinosa e i giovani Rizzo e Pellicanò, ma il loro recupero è a buon punto e il rientro in gruppo è ormai prossimo.

Oggi pomeriggio al campo sportivo “Danilo Balbis” di Ormea è attesa la visita nuovamente del direttore generale Pino Fava e di Marco Del Gratta.

Definite anche le prossime amichevoli al termine del ritiro: martedì 13 agosto la Sanremese, in notturna al Comunale, affronterà in un allenamento congiunto il Pietra Ligure, mentre mercoledì 21 agosto i biancoazzurri parteciperanno ad un triangolare a Taggia insieme con la compagine giallorossa che milita in Promozione e l’Albenga.

Ieri sera, sulla pagina Facebook ufficiale della società matuziana, è stata trasmessa anche la prima puntata dello “Speciale Ritiro LIVE”, condotto da Fabrizio Prisco con il supporto tecnico in regia di Nico Cosentino, un ulteriore servizio che il club vuole offrire ai suoi tifosi per avvicinarli al mondo biancoazzurro. Gli ospiti della prima puntata sono stati il Capitano Max Taddei e l’attaccante Loreto Lo Bosco. Fino al termine del ritiro, ogni sera dalle 21.30 alle 22.00, in collegamento da Ormea, Fabrizio Prisco ci farà conoscere tutti i calciatori della Sanremese. Nella seconda puntata di oggi, 8 agosto, gli ospiti saranno i difensori Alessandro Manes e Alex Gagliardini e gli under della rosa.