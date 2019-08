Piero Fossati, per un decennio assessore ai Trasporti della Provincia di Genova nelle giunte di centrosinistra fino alla designazione a commissario straordinario dell’ente con decreto del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, si è spento all’età di 80 anni dopo una lunga malattia. Il presidente Giovanni Toti e la Giunta esprimono il cordoglio della Regione Liguria per la scomparsa di Piero Fossati e rivolgono le condoglianze ai familiari. Dopo una lunga carriera politica e amministrativa, sempre svolta con correttezza e appassionata conoscenza del territorio, fu commissario straordinario della Provincia di Genova nel passaggio a Città Metropolitana.

