Domenica 11 agosto, a partire dalle ore 10:30 a Pigna, Festa della Lavanda. In serata, presso il campo sportivo, festino gastronomico e musicale, schiuma party con DJ.

