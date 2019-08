I LOVE BORDIGHERA Dall’11 al 15 agosto, ore 19-22. Via Dritta, 22 – Bordighera Alta

“Mi affascina da sempre il connubio Arte/Comunicazione e stavolta mi sono divertito a immaginare una Bordighera quasi fiabesca, con immagini che comunichino allegria, freschezza, simpatia. La risposta sui social, ormai imprescindibili, è stata entusiastica e questo mi ha spinto a farne una mostra”, dichiara Iorio, insegnante di professione, artista poliedrico per passione.

Bordighera, con i suoi scorci più caratteristici, sarà protagonista assoluta della mostra che si svolgerà dall’11 al 15 agosto nello spazio espositivo “ViaDritta22” all’omonimo indirizzo nel centro storico. Dai nitidi disegni a china agli evanescenti acquerelli in stile “line and wash”, dai rapidi schizzi a penna alle coloratissime opere di graphic design che strizzano l’occhio ai poster da viaggio dal sapore vintage, Enzo Iorio (“artista, scrittore e blogger”) presenta i suoi lavori realizzati nell’ambito del progetto artistico denominato I LOVE BORDIGHERA.