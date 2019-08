Domenica 11 agosto la “Giornata Commerciale del Ribasso” darà vita alla sua 38° edizione.

Organizzata dalla Confcommercio di Bordighera in collaborazione con il Comune di Bordighera, la manifestazione prevede come da tradizione la chiusura al traffico veicolare del centro cittadino dalle 8 alle 20 trasformando Bordighera in una grande isola pedonale dello shopping dove cittadini e turisti saranno invogliati a passeggiare tra le bancarelle e riscoprire il piacere dell’acquisto a prezzi molto convenienti.

Per i più piccoli ci sarà il mercato dei baby commercianti ubicato in Piazza della Stazione: ricordiamo che l’area è destinata solo ed esclusivamente al baratto di giocattoli e oggettistica da parte dei bambini, e non può essere occupato per il commercio di altro genere.

La musica in filodiffusione animerà l’intera giornata .

Un ringraziamento speciale agli attori della manifestazione, i commercianti , che anche quest’anno hanno sostenuto le manifestazioni estive organizzate dalla Confcommercio, e che in questo modo vogliono valorizzare e ricordare alla cittadinaza e ai turisti l’importante ruolo da loro svolto.

La Confcommercio invita tutti a partecipare numerosi, per trascorrere una lieta giornata di festa insieme.