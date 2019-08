Aspettando l’Imperia-Limone 2019 si inizia camminare insieme.

Un week-end nella natura per gustare buon cibo, conoscersi e prepararsi all’evento più importante: Imperia Limone a piedi.

sabato 10 agosto ritrovo ore 11 e partenza da Imperia e ritrovo a Viozene per breve trekking sino al Rifugio Mongioie, relax e, per chi vuole, passeggiata alle Vene del Tanaro e ingresso in grotta!

Cena conviviale e pernotto presso il rifugio (tenda per chi lo desidera).

sveglia ore 4 (!) e salita al Mongioie in notturna…l’ alba ci aspetta in cima! rientro al rifugio per colazione

EQUIPAGGIAMENTO

Vivamente consigliati bastoni da trekking (se correttamente utilizzati permettono di distribuire la fatica su tutti i muscoli del corpo ed alleggerire il sovraccarico dalle ginocchia!), scarpe tecniche con buona suola, abbigliamento adeguato alla stagione (poncho + giacca + pile), borracce (limitiamo l’uso delle bottigliette di plastica!!!) con buona scorta di acqua, occhiali da sole, cappellino, repellente, protezione solare, saccopelo o sacco lenzuolo, torcia frontale con batterie cariche.

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI LE PRENOTAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 28 LUGLIO

INFO & PRENOTAZIONI

Alessandro Bellotti 329 8631702

Guida Ambientale Escursionistica