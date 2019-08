Un altro importante colpo di mercato è stato portato a termine dal Ventimiglia Calcio. Al gruppo di giocatori granata che da lunedì sta svolgendo la preparazione si è aggiunto il centrocampista Samuele Leggio.

Samuele ha già raggiunto l’accordo con la società del presidente Savarino e da oggi è a tutti gli effetti un giocatore del Ventimiglia Calcio. Leggio, nato il 1° gennaio del ’98, è cresciuto nel settore giovanile della Sanremese, poi è passato all’Argentina, dove ha debuttato in prima squadra e in tre stagioni (dal 2014 al 2017) ha collezionato complessivamente 46 presenze in serie D, realizzando anche una rete.

Lo scorso anno Leggio ha giocato in Promozione, nelle fila del Taggia. Nel 2015 Samuele è stato anche convocato per uno stage nella Nazionale Italiana Under 17.