Si terrà oggi, mercoledì 7 agosto alle ore 20 nella sala polivalente del Comune di Vallecrosia il consiglio comunale che le minoranze , come prevede il regolamento comunale, hanno convocato in forma urgente dopo che è scattata l’operazione Patroclo a cura della Guardia di Finanza a Vallecrosia e Sanremo.

Le minoranze , nella memoria che accompagna la richiesta del consiglio comunale, hanno ben specificato la richiesta di chiarimenti e la volontà di capire meglio quanto successo.

Non vogliamo rilasciare dichiarazioni particolari, commentano i consiglieri comunali di opposizione ai microfoni, perché vorranno affrontare con determinazione l’argomento particolarmente delicato in sede ufficiale di consiglio comunale domani sera .

L’unica dichiarazione dei gruppi di opposizione è stata: siamo rimasti sconcertati come si sia potuta gestire una simile situazione delicata con estrema superficialità.

