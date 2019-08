A Genova personale del Commissariato Centro ha arrestato un marocchino di 47 anni. Cora, il cane antidroga, ha segnalato la presenza di droga in una cabina telefonica. Mentre i poliziotti in abiti civili, stavano estraendo i tre involucri dall’incavo dove erano nascosti, lo straniero – seduto nelle vicinanze – si è avvicinato a loro dicendo di lasciare lì la droga perché era sua e ha proposto loro di acquistarla. Gli involucri contenevano 12 grammi di cannabis.

