A Sanremo sarà collocata una serie di sculture per celebrare il Festival. Il progetto “Volare. Le vie dell’arte nella storia del Festival della canzone italiana” intende creare un percorso museale, per accompagnare turisti e sanremesi in un giro ideale, tra centro e periferie. La statua di Mike Bongiorno, installata nel 2013, a breve sarà solo una delle statue dedicate al Festival. Un privato potrà collocare da un minimo di 30 opere a un massimo di 70. Si parte con un minimo di 3 opere nei primi 5 anni, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.

