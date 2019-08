Nel contesto delle celebrazioni in onore della Madonna della Costa, Protettrice di Sanremo, martedì 13 agosto alle 21 si svolgerà un grande evento musicale: nell’incantevole scenario del sagrato monumentale del Santuario, sul promontorio che domina il golfo di Sanremo, il Coro di Andora, diretto dal M° Massimiliano Viapiano, darà vita a “In-Canto sotto le stelle”, un concerto lirico con brani del repertorio operistico romantico, da Verdi a Mascagni, una selezione dei Carmina Burana di Orff e altri classici internazionali.

Ad accompagnare il coro Massimiliano Viapiano e Leonardo Ferretti ai due pianoforti, Gabriele Viapiano e Nico Terzi alle doppie percussioni. Le parti soliste saranno interpretate da Chiara Novaro (soprano) e Francesco Pignataro (tenore).

Alla musica si affiancherà la danza. I brani saranno sottolineati dalle coreografie di Livia Gaburri, realizzate dal Corpo di ballo “Progetto Danza” di Alassio.

ll Coro di Andora è una formazione polifonica composta da circa 40 elementi. Nato nel 2004 sotto la direzione di Massimiliano Viapiano, cantante, pianista e compositore, ha preso parte a rassegne e festival internazionali in Austria, Norvegia e Marocco.

“L’evento – spiega il Rettore del Santuario, don Giuseppe Puglisi – rappresenta una proposta originale nel tradizionale calendario degli appuntamenti della festa della Madonna della Costa, e intende sottolineare i lavori di restauro della facciata, ultimati pochi mesi fa e realizzati grazie alle generose offerte di tanti fedeli. Con il linguaggio universale della musica e della danza vogliamo esprimere la bellezza della nostra fede che in questo periodo dell’anno guarda a Maria e all’assunzione, che rappresenta il vertice della sua esperienza umana”.

Lo spettacolo, realizzato con il Patrocinio del Comune di Sanremo, avrà inizio alle 21 ad ingresso libero.

