È la savonese Varry, nome d’arte di Francesca Varaldo, a vincere la seconda edizione del Premio Imperia Musicale in una serata che ha visto 12 talenti susseguirsi sul palco di piazza San Giovanni un una sfida all’ultima nota e all’insegna della qualità.

Secondo classificato Luciano Nardozzi e terzo classificato Francesco Rainero.

Varry si esibirà questa sera in apertura ad Alexia e The Niro, attesi in questa quinta edizione dell’Imperia Unplugged Festival, con il Patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia e Comune di Imperia e in collaborazione e col sostegno del Comune di Imperia, in Banchina Aicardi, sempre a ingresso libero dalle 21.

Si è, inoltre, aggiudicata una giornata di registrazione presso Actone Studio di Albenga (SV).

VARRY

Varry, all’anagrafe Francesca Varaldo, è una cantautrice ligure. Nasce a Savona il 13/03/1992 e fin da piccola manifesta il suo amore per l’arte. Nel 2013 inizia a studiare canto alla scuola Vocal Care di Savona e a partecipare a vari concorsi, campus e stage formativi con diverse personalità note nel campo musicale.

Nel 2013 vince il premio “Miglior voce femminile” di Sanremo Awards e nel 2015 partecipa a Sanremo D.o.c., vincendo il premio “Miglior voce di Sanremo D.o.c.”.

Dal 2014 al 2016 ha frequentato i corsi di scrittura creativa con il cantautore Sergio Vallarino, in arte Zibba, e con Giuseppe Anastasi. Nel 2017 apre il concerto a Lugano del “Ti amo tour” di Umberto Tozzi ed il concerto di Sergio Sylvestre al Priamar di Savona.

Nel 2017 inizia la collaborazione con Nuvole e Sole, nelle persone di Andrea Papazzoni e Arianna Mereu, per la produzione di due singoli, che saranno promossi da CGP, di Giovanna Palombini e Giorgio Cipressi. Nello stesso anno inizia a studiare pianoforte. Grazie ad una borsa di studio ha da poco terminato un’esperienza formativa e stimolante presso il C.E.T. di Mogol. Nel 2018 è finalista dei concorsi: Genova per Voi e Premio Imperia Musicale. Il testo del brano “La canzone di Marì” viene inserita nell’antologia del Premio Aletti Editore, curata dal maestro Mogol.

FB: VarryOfficial IG: varry TW: Varry_Official YT: VarryOfficial

IMPERIA UNPLUGGED FESTIVAL 2019

5-6-7 agosto 2019 | Imperia Oneglia

con il Patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia e Comune di Imperia

ingresso libero – ore 21